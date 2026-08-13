Испытательные лаборатории проверят духовность и нравственность ИИ

Судебный «Триггер»

Закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола вступил в силу в декабре 2022 г. С того момента российским видеосервисам неоднократно назначались административные штрафы за его нарушение. Например, в марте 2024 г. Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Okko (входит в подписку «Сберпрайм») на 1 млн руб. за сцены, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения, в трех проектах, которые были тогда размещены на платформе. В частности, в зарубежном сериале «Единственный» суд нашел «нехорошие» эпизоды, где одна женщина «нежно поглаживает по руке другую». В августе 2025 г. Таганский суд Москвы назначил «Кинопоиску» (принадлежит «Яндексу») штраф в 3 млн руб. из-за доступного на тот момент на платформе американского фильма «Триггер» Криса Мура, в котором содержалась «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения» (ч. 3 ст. 6.21 КоАПа). В феврале 2026 г. указанный суд оштрафовал «Кинопоиск» по той же статье на 3,5 млн руб.