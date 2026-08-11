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Главная / Технологии /

Отечественному ИИ готовят приоритет в госзакупках

Гарантированный спрос поможет разработчикам окупать дорогие модели
Илья Склюев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство установит приоритет для отечественных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) при государственных закупках. Соответствующее поручение Минцифры и Минфину дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). К 15 декабря ведомства должны подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство для того, чтобы сформировать спрос на российские большие языковые модели.

«Ведомости» обратились в Минцифры, Минфин и правительство за уточнениями по поручению. Представитель Минфина назвал ответственным ведомством по поручению Минцифры, назвав себя соисполнителем. По его словам, на данный момент предложения от Минцифры в Минфин не поступали, но при поступлении будут рассмотрены в установленном порядке. Представитель пресс-службы правительства перенаправил запрос «Ведомостей» в Минцифры. Поручение будет проработано с учетом действующих механизмов поддержки российского ПО и национального режима в сфере закупок, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. По его словам, конкретные нормативные изменения и критерии приоритета для отечественных ИИ-решений, включая большие языковые модели, предстоит определить в рамках работы над поручением.

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