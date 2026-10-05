SpaceX предложила построить газопровод для снабжения ракет на Мысе Канаверал

SpaceX использует метан в жидкой форме в качестве топлива для своих ракет Starship. В настоящее время компания получает сжиженный природный газ автоцистернами с СПГ-установок во Флориде и других регионах. Строительство трубопровода обеспечит постоянный поток газа для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. При этом SpaceX по-прежнему потребуется сжижать топливо, для чего необходима соответствующая инфраструктура.