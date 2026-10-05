Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO116,45+3,42%CNY Бирж.12,754+2,06%IMOEX2 322,74+2%RTSI861,54+0,26%RGBI111,29+0,09%RGBITR764,63+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

SpaceX предложила построить газопровод для снабжения ракет на Мысе Канаверал

Филипп Иванов
MICHAEL GONZALEZ / TASS
MICHAEL GONZALEZ / TASS

SpaceX Илона Маска предложила построить газопровод в штате Флорида для доставки газа, который будет использоваться в качестве топлива для ракет Starship, запускаемых с Мыса Канаверал. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявке, поданной 24 сентября в комиссию по коммунальным услугам Флориды, дочерняя компания SpaceX – Coastal Connect Services – запросила разрешение на строительство газопровода протяженностью 32,4 мили (52,1 км) в округе Бревард, где расположен Мыс Канаверал. Трубопровод должен соединиться с Florida Gas Transmission, которым управляет Energy Transfer LP.

SpaceX также хочет построить трубопровод для снабжения стартовой площадки Boca Chica в Южном Техасе. Об этом говорится в заявке, ранее поданной в Техасскую железнодорожную комиссию другой дочерней компанией – Lone Star Mineral Development.

SpaceX использует метан в жидкой форме в качестве топлива для своих ракет Starship. В настоящее время компания получает сжиженный природный газ автоцистернами с СПГ-установок во Флориде и других регионах. Строительство трубопровода обеспечит постоянный поток газа для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. При этом SpaceX по-прежнему потребуется сжижать топливо, для чего необходима соответствующая инфраструктура.

Читайте также:Маск переименует SpaceXAI в SpaceXSI
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте