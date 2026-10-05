SpaceX предложила построить газопровод для снабжения ракет на Мысе Канаверал
SpaceX Илона Маска предложила построить газопровод в штате Флорида для доставки газа, который будет использоваться в качестве топлива для ракет Starship, запускаемых с Мыса Канаверал. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявке, поданной 24 сентября в комиссию по коммунальным услугам Флориды, дочерняя компания SpaceX – Coastal Connect Services – запросила разрешение на строительство газопровода протяженностью 32,4 мили (52,1 км) в округе Бревард, где расположен Мыс Канаверал. Трубопровод должен соединиться с Florida Gas Transmission, которым управляет Energy Transfer LP.
SpaceX также хочет построить трубопровод для снабжения стартовой площадки Boca Chica в Южном Техасе. Об этом говорится в заявке, ранее поданной в Техасскую железнодорожную комиссию другой дочерней компанией – Lone Star Mineral Development.
SpaceX использует метан в жидкой форме в качестве топлива для своих ракет Starship. В настоящее время компания получает сжиженный природный газ автоцистернами с СПГ-установок во Флориде и других регионах. Строительство трубопровода обеспечит постоянный поток газа для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. При этом SpaceX по-прежнему потребуется сжижать топливо, для чего необходима соответствующая инфраструктура.