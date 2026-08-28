Скорректированная чистая прибыль «Инарктики» за полгода выросла в два раза
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Инарктика» за полугодие по МСФО составила 1,6 млрд руб., что в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Чистый убыток сократился до 0,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. в прошлом году. Выручка увеличилась на 38% год к году и составила 13,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла тоже на 38% – до 3,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 25%.
Чистый долг увеличился на 21% – с 13,9 млрд до 16,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA составило 2,5х.
За шесть месяцев «Инарктика» реализовала 13 200 т продукции. Биомасса рыбы в воде на 30 июня составила 27 700 т (+33%).
18 августа совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров по итогам первого полугодия утвердить выплату дивидендов 879 млн руб., или 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Дату отсечки предложили 4 октября. Собрание акционеров запланировано на 23 сентября.
Компания «Инарктика» занимается разведением рыбы как в естественных водоемах, так и на специализированных морских фермах. Производственный цикл включает закупку икры, выращивание малька, его транспортировку в Россию, доращивание до товарного веса 2–4 кг, последующий вылов и реализацию.