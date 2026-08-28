Скорректированная чистая прибыль «Инарктики» за полгода выросла в два раза

Чистый убыток сократился до 0,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. в прошлом году. Выручка увеличилась на 38% год к году и составила 13,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла тоже на 38% – до 3,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 25%.