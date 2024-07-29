МКПАО «Хэдхантер» запустит новый обмен акциями 12 августа
Российская МКПАО «Хэдхантер» 12 августа запустит новую оферту обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Об этом компания сообщила на своем сайте.
В обмене смогут принять участие миноритарии. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (АДР) кипрской компании, права на которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.
Банк России 26 июля зарегистрировал допэмиссию в 18 млн акций МКПАО «Хэдхантер» по открытой подписке, а также проспект ценных бумаг – в рамках приобретения компанией публичного статуса.
Сейчас российская компания готовится к листингу на Мосбирже – старт торгов планируется 23 сентября. Делистинг расписок кипрской HeadHunter Group Plc на той же площадке должен состояться 27 сентября.