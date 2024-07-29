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МКПАО «Хэдхантер» запустит новый обмен акциями 12 августа

Ведомости

Российская МКПАО «Хэдхантер» 12 августа запустит новую оферту обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Об этом компания сообщила на своем сайте. 

В обмене смогут принять участие миноритарии. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (АДР) кипрской компании, права на которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

Банк России 26 июля зарегистрировал допэмиссию в 18 млн акций МКПАО «Хэдхантер» по открытой подписке, а также проспект ценных бумаг – в рамках приобретения компанией публичного статуса.

Сейчас российская компания готовится к листингу на Мосбирже – старт торгов планируется 23 сентября. Делистинг расписок кипрской HeadHunter Group Plc на той же площадке должен состояться 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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