Акционеры МКАО «Хэдхантер» утвердили допэмиссию объемом 18 млн акций

В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала в САР новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер». В январе 20024 г. МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен бумаг кипрской HeadHunter на бумаги МКАО в соотношении 1:1.