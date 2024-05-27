Акционеры МКАО «Хэдхантер» утвердили допэмиссию объемом 18 млн акций
Депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов на Московской бирже 27 мая подешевели на 4% до 4870 руб. По состоянию на 15:39 мск их стоимость составила 4 915 руб. (-3,19%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 344,5 пункта (-1,53%).
Акционеры также утвердили поправки в устав, связанные с получением компанией публичного статуса. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.
Покупка акций в рамках допэмиссии может быть оплачена акциями кипрской HeadHunter Group и американскими депозитарными расписками на них, а также денежными средствами.
Допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции компании в Россию, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента. Об этом «Интерфаксу рассказали в пресс-службе компании.
В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала в САР новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер». В январе 20024 г. МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен бумаг кипрской HeadHunter на бумаги МКАО в соотношении 1:1.