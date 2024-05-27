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Акционеры МКАО «Хэдхантер» утвердили допэмиссию объемом 18 млн акций

Ведомости

Акционеры МКАО «Хэдхантер» на собрании 24 мая утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн акций по открытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании.

Депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов на Московской бирже 27 мая подешевели на 4% до 4870 руб. По состоянию на 15:39 мск их стоимость составила 4 915 руб. (-3,19%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 344,5 пункта (-1,53%).

Акционеры также утвердили поправки в устав, связанные с получением компанией публичного статуса. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.

Покупка акций в рамках допэмиссии может быть оплачена акциями кипрской HeadHunter Group и американскими депозитарными расписками на них, а также денежными средствами.

Допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции компании в Россию, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента. Об этом «Интерфаксу рассказали в пресс-службе компании.

В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала в САР новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер». В январе 20024 г. МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен бумаг кипрской HeadHunter на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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