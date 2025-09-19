Акционеры «Хэдхантера» одобрили дивиденды за первое полугодие
Акционеры МКПАО «Хэдхантер» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 233 руб. за одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия информации.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 27 сентября.
15 августа совет директоров «Хэдхантера» дал рекомендацию выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 г. в 233 руб. на акцию. 19 мая совет директоров компании не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 г. Отмечалось, что «Хэдхантер» видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам первого полугодия 2025 г. в III квартале.
МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter. С 26 сентября 2024 г. акции компании торгуются на Московской бирже. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, которая предусматривает обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.