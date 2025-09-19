Акционеры «Хэдхантера» одобрили дивиденды за первое полугодие

15 августа совет директоров «Хэдхантера» дал рекомендацию выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 г. в 233 руб. на акцию. 19 мая совет директоров компании не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 г. Отмечалось, что «Хэдхантер» видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам первого полугодия 2025 г. в III квартале.