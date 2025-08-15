СД «Хэдхантера» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 233 рубля на акцию
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов СД рекомендовал установить 27 сентября.
19 мая СД «Хэдхантера» не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов за 2024 г. При этом отмечалось, что компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам первого полугодия 2025 г. в III квартале.
МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.