Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в новый состав национального собрания вошли три политические силы. Партия «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов (726 819 избирателей), блок «Сильная Армения» – 23,27% (340 060), блок «Армения» – 9,92% (144 983). Распределение мандатов выглядит следующим образом: «Гражданский договор» получил 64 места, «Сильная Армения» – 29, «Армения» – 12. Правящая партия сохранила большинство, но не получила конституционного – то есть не имеет возможности вносить изменения в Конституцию без поддержки других фракций.