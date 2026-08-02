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Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны

Ранее в отставку ушли члены кабмина – это формальная процедура, предусмотренная Конституцией
Ведомости

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

2 августа Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и членов кабмина.

В соответствии с Конституцией Армении правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. Затем президент утверждает премьера от парламентского большинства.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в новый состав национального собрания вошли три политические силы. Партия «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов (726 819 избирателей), блок «Сильная Армения» – 23,27% (340 060), блок «Армения» – 9,92% (144 983). Распределение мандатов выглядит следующим образом: «Гражданский договор» получил 64 места, «Сильная Армения» – 29, «Армения» – 12. Правящая партия сохранила большинство, но не получила конституционного – то есть не имеет возможности вносить изменения в Конституцию без поддержки других фракций.

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