В Китае бывшего секретаря парткома приговорили к смертной казни за взятки

Как отметило информагентство, «сумма взятки, которую Цзян Чаолян получил, была исключительно велика и причинила чрезвычайно серьезный ущерб интересам государства и народа, что оправдывало смертную казнь», однако приговор был смягчен, т. к. Цзян Чаолян раскаялся в содеянном.