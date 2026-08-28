В Китае бывшего секретаря парткома приговорили к смертной казни за взятки
Суд в КНР приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна по делу о коррупции, сообщило информагентство «Синьхуа».
«Цзян Чаолян был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора за взяточничество, пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество конфисковано», – отметило агентство.
После истечения двухлетней отсрочки его приговор будет заменен пожизненным заключением без права досрочного освобождения, а все доходы подсудимого будут переданы государству.
Суд установил, что Цзян Чаолян в период с 1995 по 2005 г. незаконно получил более 746 млн юаней ($111 млн) от организаций и частных лиц на финансовом рынке.
Как отметило информагентство, «сумма взятки, которую Цзян Чаолян получил, была исключительно велика и причинила чрезвычайно серьезный ущерб интересам государства и народа, что оправдывало смертную казнь», однако приговор был смягчен, т. к. Цзян Чаолян раскаялся в содеянном.