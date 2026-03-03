Новак заявил о готовности России увеличить поставки нефти в Китай и Индию
Россия готова наращивать поставки нефти в Китай и Индию при соответствующем запросе с их стороны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
«Всегда готовы, наша нефть востребована. Будут покупать – будем продавать», – сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности увеличения поставок в Китай и Индию (цитата по ТАСС).
3 марта Новак также заявлял, что Россия наблюдает повышенный спрос со стороны Индии на переработку нефти. При этом, по его словам, дальнейшая динамика нефтяных поставок будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.
В тот же день аналитики предупредили о рисках для ЕС, Китая и Индии из-за блокировки Ормузского пролива. Отмечалось, что возможности сухопутных маршрутов ограничены. В обход пролива работают три нефтепровода, однако их мощности, по оценке экспертов, недостаточны.