Новак заявил о готовности России увеличить поставки нефти в Китай и Индию

В тот же день аналитики предупредили о рисках для ЕС, Китая и Индии из-за блокировки Ормузского пролива. Отмечалось, что возможности сухопутных маршрутов ограничены. В обход пролива работают три нефтепровода, однако их мощности, по оценке экспертов, недостаточны.