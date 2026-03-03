Новак заявил о повышенном интересе Индии к российской нефти

Новак заявил о повышенном интересе Индии к российской нефтиМногое зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке
Россия видит повышенный спрос на переработку нефти со стороны Индии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях», – сказал он (цитата по ТАСС). Новак отметил, что нефтяные вопросы будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
2 марта руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик рассказала «Ведомостям», что рост мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана, вероятно, не окажет значительного влияния на поставки в Индию. В краткосрочной перспективе Россия сохранит выгодные цены для страны.
Зависимость Индии от импорта нефти составляет 80%, напомнила она. До 2022 г. основными поставщиками были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. С 2021 г. доля России резко возросла, достигнув 35–40% потребления. Это произошло за счет снижения вдвое доли вышеупомянутых стран. В прошлом году доля России составила 30–35%.
21 февраля Индия временно продлила разрешение российским страховым компаниям «Согласие», «Сбербанк страхование», «Югория» и «АСТК» обеспечивать морское страховое покрытие для судов, заходящих в ее порты.