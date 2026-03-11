Иран призывал мир готовиться к цене в $200 за баррель

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что любое судно, намеренное пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение иранских властей. Заявление прозвучало после ударов по двум грузовым судам, пытавшимся пересечь пролив. По данным агентства ISNA, иранские силы атаковали судно Express Room под флагом Либерии, которое в Тегеране назвали «принадлежащим сионистскому режиму», а также контейнеровоз Mayuree Naree. В КСИРе утверждают, что суда были поражены после игнорирования предупреждений военно-морских сил.