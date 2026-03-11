Газета
Главная / Политика /

Иран призывал мир готовиться к цене в $200 за баррель

Ведомости

Иранские военные предупредили, что на фоне эскалации в Персидском заливе мировые цены на нефть могут значительно вырасти. Об этом сообщает Reuters.

«Готовьтесь к тому, что нефть будет стоить $200 за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», – заявил представитель военного командования Ирана Эбрахим Золфакари, обращаясь к США.

Поводом для заявления стали новые инциденты в регионе – еще три судна подверглись обстрелу в акватории залива. Как отмечает Reuters, Тегеран демонстрирует готовность отвечать на давление и при необходимости нарушать поставки энергоресурсов.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что любое судно, намеренное пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение иранских властей. Заявление прозвучало после ударов по двум грузовым судам, пытавшимся пересечь пролив. По данным агентства ISNA, иранские силы атаковали судно Express Room под флагом Либерии, которое в Тегеране назвали «принадлежащим сионистскому режиму», а также контейнеровоз Mayuree Naree. В КСИРе утверждают, что суда были поражены после игнорирования предупреждений военно-морских сил.

На фоне напряженности страны G7 одобрили возможность использования стратегических запасов нефти для решения проблем с поставками нефти и волатильностью рынка.

9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 г. По данным на 12:50 мск, 11 марта стоимость майских фьючерсов на Brent составляла $92,34 за баррель, позднее котировки снизились до $89,69 за баррель.

