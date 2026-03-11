Газета
Страны G7 одобрили идею применения стратегических запасов нефти

Меры необходимы для стабилизации рынков
Ведомости

Государства «большой семерки» (G7) поддержали принятие упреждающих мер для решения проблем с поставками нефти и волатильностью рынка, включая использование стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет The Guardian.

Министры энергетики стран группы провели виртуальную встречу с представителями Международного энергетического агентства 10 марта, чтобы обсудить влияние войны в Иране на энергетические рынки и поставки. В совместном заявлении, отправленном в редакцию Bloomberg, они сообщили, что, «в принципе, поддерживают принятие упреждающих мер для урегулирования ситуации, в том числе использование стратегических резервов».

РФ может перенаправить поставки углеводородов на фоне ближневосточного конфликта

Бизнес / ТЭК

11 марта премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что власти Японии приняли решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок.

Международное энергетическое агентство рекомендовало своим государствам-членам высвободить до 400 млн баррелей нефти. Это станет крупнейшим таким шагом в истории, направленным на снижение цен на сырую нефть, выросших из-за войны с Ираном. Германия согласилась внести вклад в инициативу и готова высвободить из своих резервов около 18 млн баррелей, пишет Handelsblatt.

