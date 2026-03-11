Страны G7 одобрили идею применения стратегических запасов нефти

Страны G7 одобрили идею применения стратегических запасов нефтиМеры необходимы для стабилизации рынков
Государства «большой семерки» (G7) поддержали принятие упреждающих мер для решения проблем с поставками нефти и волатильностью рынка, включая использование стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет The Guardian.
Министры энергетики стран группы провели виртуальную встречу с представителями Международного энергетического агентства 10 марта, чтобы обсудить влияние войны в Иране на энергетические рынки и поставки. В совместном заявлении, отправленном в редакцию Bloomberg, они сообщили, что, «в принципе, поддерживают принятие упреждающих мер для урегулирования ситуации, в том числе использование стратегических резервов».
11 марта премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что власти Японии приняли решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок.
Международное энергетическое агентство рекомендовало своим государствам-членам высвободить до 400 млн баррелей нефти. Это станет крупнейшим таким шагом в истории, направленным на снижение цен на сырую нефть, выросших из-за войны с Ираном. Германия согласилась внести вклад в инициативу и готова высвободить из своих резервов около 18 млн баррелей, пишет Handelsblatt.