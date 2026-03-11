Страны G7 одобрили идею применения стратегических запасов нефти

Министры энергетики стран группы провели виртуальную встречу с представителями Международного энергетического агентства 10 марта, чтобы обсудить влияние войны в Иране на энергетические рынки и поставки. В совместном заявлении, отправленном в редакцию Bloomberg, они сообщили, что, «в принципе, поддерживают принятие упреждающих мер для урегулирования ситуации, в том числе использование стратегических резервов».