Япония решила высвободить стратегические запасы нефти
Власти Японии приняли решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Ее слова передает The Wall Street Journal.
Высвобождение может начаться уже 16 марта. Как пишет WSJ, заявление Такаити прозвучало в день, когда страны Международного энергетического агентства (МАЭ) должны принять соответствующее решение об освобождении нефти для стабилизации энергетических рынков на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Издание сообщает, что Япония имеет в нефтяных хранилищах запасы, которых хватит более чем на 200 дней импорта.
Как писало издание Kyodo со ссылкой на источник, высвобожденная нефть будет продана японским оптовым нефтяным компаниям для обеспечения стабильности поставок. Власти также рассматривают возможность ускоренной процедуры распределения, поскольку обычная процедура высвобождения резервов занимает около месяца, включая проведение аукционов.
6 марта исполнительный директор МЭА Фатих Бироль сообщил, что агентство пока не видит необходимости высвобождать стратегические нефтяные резервы на фоне кризиса на Ближнем Востоке, поскольку мировых поставок нефти на данный момент достаточно.