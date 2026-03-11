Япония решила высвободить стратегические запасы нефти

Высвобождение может начаться уже 16 марта. Как пишет WSJ, заявление Такаити прозвучало в день, когда страны Международного энергетического агентства (МАЭ) должны принять соответствующее решение об освобождении нефти для стабилизации энергетических рынков на фоне эскалации на Ближнем Востоке.