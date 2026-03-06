МЭА пока не планирует высвобождения стратегических нефтяных резервов

В тот же день газета The Wall Street Journal писала, что Кувейт начал сокращать добычу на некоторых месторождениях нефти из-за нехватки места для хранения. На данный момент, по словам источников, власти Кувейта обсуждают дальнейшее ограничение добычи нефти до уровня, необходимого лишь для внутреннего потребления.