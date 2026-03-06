Газета
МЭА пока не планирует высвобождения стратегических нефтяных резервов

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) пока не видит необходимости высвобождать стратегические нефтяные резервы на фоне кризиса на Ближнем Востоке, поскольку мировых поставок нефти на данный момент достаточно. Об этом заявил исполнительный директор агентства Фатих Бироль.

«Все варианты остаются на столе, но на данном этапе нет планов по коллективным действиям», – сказал Бироль (цитата по Bloomberg).

По его словам, на мировом рынке наблюдается достаточное предложение нефти и даже значительный профицит, поэтому текущая ситуация не требует экстренных мер.

Цена на нефть марки Brent выросла до $90 за баррель

Бизнес / ТЭК

В то же время глава МЭА отметил, что отдельные страны – участницы агентства могут принимать собственные решения в ответ на ситуацию на энергетических рынках.

5 марта издание Kyodo писало, что правительство Японии рассматривает возможность использовать национальные нефтяные резервы на фоне угрозы перебоев поставок из-за войны США и Израиля против Ирана.

В тот же день газета The Wall Street Journal писала, что Кувейт начал сокращать добычу на некоторых месторождениях нефти из-за нехватки места для хранения. На данный момент, по словам источников, власти Кувейта обсуждают дальнейшее ограничение добычи нефти до уровня, необходимого лишь для внутреннего потребления.

