Цена на нефть марки Brent выросла до $90 за баррель

Ведомости

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 17:25 мск составила $90,53 за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов. Отметка в $90 была преодолена впервые с 19 апреля 2024 г.

В 17:30 мск стоимость Brent составила $90,63 за баррель.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Кувейт начал сокращать добычу на некоторых месторождениях нефти из-за нехватки места для хранения. На данный момент, по словам источников, власти Кувейта обсуждают дальнейшее ограничение добычи нефти до уровня, необходимого лишь для внутреннего потребления.

5 марта издание Kyodo писало, что правительство Японии рассматривает возможность использовать национальные нефтяные резервы на фоне угрозы перебоев поставок из-за войны США и Израиля против Ирана.

В тот же день Bloomberg писал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.

