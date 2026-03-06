Цены на бензин в США достигли самого высокого уровня с 2024 года
Цены на бензин на автозаправках в США поднялись до самого высокого уровня с сентября 2024 г. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого были нарушены поставки энергии из региона. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, розничная цена бензина в США выросла до $3,32 за галлон. Фьючерсы на бензин также выросли на 27% и идут к крупнейшему недельному росту с марта 2022 г., отмечает агентство.
4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде сообщил об установлении полного контроля Ирана над Ормузским проливом, через который идет 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. Он говорил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив стало невозможным.
Аналитики в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко подчеркнул, что рост цен связан с перекрытием Ормузского пролива, через который в среднем в 2025 г. проходило 14 млн барр./сут. нефти и газового конденсата и около 6 млн барр./сут. нефтепродуктов. По его словам, на четвертый день военных действий ситуация в проливе оставалась неопределенной, а плотность судоходства заметно снизилась.