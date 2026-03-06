Kyodo: Япония может использовать нефтяные резервы из-за рисков перебоев поставок
Правительство Японии рассматривает возможность использовать национальные нефтяные резервы на фоне угрозы перебоев поставок из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.
По его словам, Токио может принять решение о высвобождении запасов самостоятельно, а не в рамках международной координации. Если этот шаг будет реализован, он станет первым с момента создания системы национальных нефтяных резервов в 1978 г., отмечает издание. Как отмечает источник, власти намерены тщательно оценить ситуацию перед тем как решить, использовать ли стратегические запасы и в каком объеме.
Ранее подобные действия обычно предпринимались в координации с Международным энергетическим агентством (IEA). В частности, страны использовали стратегические резервы после начала конфликта на Украине в 2022 г.
Япония при этом более чем на 90% зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, пишет Kyodo. Ормузский пролив сейчас остается закрытым.
По данным источника, наиболее вероятный сценарий предполагает, что высвобожденная нефть будет продана японским оптовым нефтяным компаниям для обеспечения стабильности поставок. Власти также рассматривают возможность ускоренной процедуры распределения, поскольку обычная процедура высвобождения резервов занимает около месяца, включая проведение аукционов.
5 марта Bloomberg писал, что правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе.
Издание писало, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.