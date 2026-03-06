Песков: Россия фиксирует повышение спроса на свои энергоресурсы
Россия видит повышение спроса на энергоресурсы страны после начала военной операции США и Израиля в Иране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа. Причем как трубного газа, так и сжиженного», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва может гарантировать постоянство всех поставок, которые выполняются в рамках заключенных контрактов.
Пресс-секретарь российского лидера не стал приводить количественные данные относительно поставок нефти в Индию или Китай. Он отметил, что сейчас «слишком много недоброжелателей». При этом Песков подчеркнул, что и Россия, и Индия, и Китай руководствуются своими национальными интересами.
6 марта минфин США выдал Индии разрешение на покупку российской нефти. Документ будет действовать в течение 30 дней. По словам министра финансов США Скотта Беннета, «эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже добытой, в море».