Германия поддержит рекордное высвобождение нефти из резервов по призыву МЭА
Международное энергетическое агентство рекомендует своим государствам-членам высвободить до 400 млн баррелей нефти, что станет крупнейшим таким шагом в истории, направленным на снижение цен на сырую нефть, выросших из-за войны с Ираном. Как подтвердила министр экономики ФРГ Катарина Райхе, Германия согласилась внести вклад в инициативу и готова высвободить из своих резервов около 18 млн баррелей, что составляет примерно пятую часть всех запасов страны. Об этом пишет Handelsblatt.
Высвобождение до 400 млн баррелей сырой нефти значительно превысит предыдущий рекорд в 182 млн баррелей, высвобожденных в 2022 г. 400 млн баррелей примерно соответствуют объему, который до начала конфликта в Иране транспортировался через Ормузский пролив за 20 дней.
Райхе добавила, что процесс высвобождения займет несколько дней и что необходимо подать «видимый сигнал рынку», чтобы сдержать спекулятивную прибыль.
По информации издания Handelsblatt, правительство Германии 11 марта на заседании кабинета министров рассматривало энергетический кризис. Высвобождение резервов, по данным издания, призвано предотвратить перебои с поставками в азиатских странах, таких как Япония и Южная Корея, которые импортируют большую часть энергоносителей из государств Персидского залива. Япония публично просила высвободить резервы.
Инициатива была озвучена 10 марта на экстренном совещании представителей энергетических ведомств 32 стран – членов МЭА.
9 марта стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE взлетела до более $119 за баррель. Значение стало максимальным с июня 2022 г. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен.
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 марта заявил, что прогнозирует крупнейший в истории энергетический кризис в Европе. 8 марта он говорил, что отказ европейских стран от российских энергоносителей является стратегической ошибкой.