Германия поддержит рекордное высвобождение нефти из резервов по призыву МЭА

Международное энергетическое агентство рекомендует своим государствам-членам высвободить до 400 млн баррелей нефти, что станет крупнейшим таким шагом в истории, направленным на снижение цен на сырую нефть, выросших из-за войны с Ираном. Как подтвердила министр экономики ФРГ Катарина Райхе, Германия согласилась внести вклад в инициативу и готова высвободить из своих резервов около 18 млн баррелей, что составляет примерно пятую часть всех запасов страны. Об этом пишет Handelsblatt.