Политика

Дмитриев спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в истории Европы

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогнозирует крупнейший в истории энергетический кризис в Европе. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его словам, кризис будет вызван предыдущими стратегическими ошибками главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере энергетики.

8 марта Дмитриев заявил, что отказ европейских стран от российских энергоносителей является стратегической ошибкой. Это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям, объяснил он.

9 марта цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $119 за баррель. Значение стало максимальным с июня 2022 г. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен.

Тогда глава РФПИ пошутил над фон дер Лайен, написав ироничный комментарий насчет роста цен на нефть: «Когда нефть стоит больше $110 за баррель, куда направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кайя?».

