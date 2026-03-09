Дмитриев пошутил над фон дер Ляйен и Каллас на фоне подорожавшей нефти

9 марта цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $119 за баррель. Значение стало максимальным с июня 2022 г. Financial Times (FT) сообщила, что министры финансов стран «Большой семерки» (G7) 9 марта обсудят совместное высвобождение нефтяных резервов. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен. По словам источников издания, любые действия будут согласовываться с международным энергетическим агентством. Три страны G7, включая США, поддержали стратегию.