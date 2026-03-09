Министры G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность совместного высвобождения нефтяных резервов 9 марта. Об этом пишет Financial Times (FT).
По данным издания, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен. Проведение совещания запланировано на 8:30 по нью-йоркскому времени (15:30 мск). По словам источников FT, любые действия будут согласовываться с международным энергетическим агентством. Три страны «Большой семерки», в том числе США, поддержали стратегию.
9 марта стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель. Это стало максимальным значением с июня 2022 г.
8 марта Bloomberg сообщал, что добыча нефти в Ираке снизилась примерно на 60% в условиях конфликта в Иране, который привел к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта.