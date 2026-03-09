Министры G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

По данным издания, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен. Проведение совещания запланировано на 8:30 по нью-йоркскому времени (15:30 мск). По словам источников FT, любые действия будут согласовываться с международным энергетическим агентством. Три страны «Большой семерки», в том числе США, поддержали стратегию.