Министры G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

Ведомости

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность совместного высвобождения нефтяных резервов 9 марта. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок из региона и скачку цен. Проведение совещания запланировано на 8:30 по нью-йоркскому времени (15:30 мск). По словам источников FT, любые действия будут согласовываться с международным энергетическим агентством. Три страны «Большой семерки», в том числе США, поддержали стратегию.

9 марта стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель. Это стало максимальным значением с июня 2022 г.

8 марта Bloomberg сообщал, что добыча нефти в Ираке снизилась примерно на 60% в условиях конфликта в Иране, который привел к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта.

