Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей из России стратегической ошибкой
Отказ европейских стран от российских энергоносителей является стратегической ошибкой, считает спецпредставитель президента РФ по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев.
«Отказ от российских энергоносителей является стратегической ошибкой, поскольку это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», – написал он в X.
Таким образом Дмитриев прокомментировал колонку обозревателя Financial Times по европейской экономике Мартина Сандбу под названием «Бессилие Европы распространяется и на энергетику».
«Даже Financial Times теперь использует тезисы Кремля», – оценил Дмитриев.
4 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва может остановить поставки газа на европейские рынки и перейти на более перспективные направления. Об этом он заявил после того, как европейские власти в январе утвердили окончательный запрет на импорт газа из России. Согласно документу, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.
Вице-премьер Александр Новак сообщил 6 марта, что Россия намерена перенаправить часть поставок СПГ из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион.