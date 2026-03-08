Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей из России стратегической ошибкой

4 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва может остановить поставки газа на европейские рынки и перейти на более перспективные направления. Об этом он заявил после того, как европейские власти в январе утвердили окончательный запрет на импорт газа из России. Согласно документу, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.