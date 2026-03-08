Путин: ситуация на мировых рынках обострилась до предела из-за ошибок Запада

Путин: ситуация на мировых рынках обострилась до предела из-за ошибок ЗападаУкраинский кризис возник из поддержки западными странами евромайдана, считает президент РФ
Действия Украины являются результатом системных ошибок западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя украинские атаки на газовозы.
«Ситуация на мировых рынках и так обострилась до предела. А в целом, если подытожить, можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, я с этого начал, это безусловно ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная», – сказал он.
Путин считает, что украинский кризис возник из поддержки западными странами евромайдана 2014 г., боевых действий на востоке Украины: «Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Он заявил, что «это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая европейские страны», и «они пожинают сегодня то, что посеяли».
На вопрос о Зарубина о том, почему европейские лидеры не могут попросить Киев не атаковать газовозы и энергоинфраструктуру, Путин заявил, что «ситуация очень странная». «У меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется “хвост виляет собакой”, а не наоборот», – заключил он.
4 марта Минтранс РФ заявил, что Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. По сообщению министерства, атака была совершена с использованием безэкипажных катеров. МИД РФ заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные мер в связи с атакой на российский газовоз в Средиземном море.