МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) выступило с инициативой о высвобождении крупнейших за всю историю запасов нефти. Это нужно, чтобы снизить цены на сырье, скачок которых зафиксирован на фоне эскалации на Ближнем востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Инициатива была озвучена 10 марта на экстренном совещании представителей энергетических ведомств 32 стран – членов МЭА. Официальные лица сообщили изданию, что объем поставок превысит 182 млн баррелей нефти.
10 марта CNBC сообщал, что последствием операции США и Израиля против Ирана стал самый масштабный сбой в поставках нефти в истории. Он более чем в два раза превысил предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х гг.
Согласно подсчетам аналитиков, из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив уже девять дней происходит сбой, охватывающий около 20% всех мировых поставок. Цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель. Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 г. 10 марта продолжила расти после новостей о возможном минировании Ормузского пролива. Котировки выросли с $88,7 за баррель в 21:31 мск до $92,32 в 23:49.