МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти

Согласно подсчетам аналитиков, из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив уже девять дней происходит сбой, охватывающий около 20% всех мировых поставок. Цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель. Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 г. 10 марта продолжила расти после новостей о возможном минировании Ормузского пролива. Котировки выросли с $88,7 за баррель в 21:31 мск до $92,32 в 23:49.