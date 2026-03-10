CNBC: операция США против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти
Операция США и Израиля против Ирана привела к самому масштабному сбою в поставках нефти в истории. Он более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х гг. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование аналитической компании Rapidan Energy.
Аналитики подсчитали, что из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив уже девять дней происходит сбой, охватывающий около 20% всех мировых поставок. В результате цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель, указано в материале.
До этого момента крупнейшим сбоем считались нарушения во время Суэцкого кризиса 1956 г., когда пострадало около 10% мировых поставок нефти, напоминают авторы исследования. Основное отличие текущего кризиса, отмечают они, заключается в отсутствии достаточного свободного нефтяного ресурса для решения проблемы. Это связано с тем, что конфликт затронул всех потенциальных обладателей таких ресурсов одновременно.
Сейчас мировые нефтяные рынки вынуждены будут балансировать, снижая спрос за счет значительного повышения цен на нефть, полагают эксперты Rapidan Energy.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
10 марта SabereenNews со ссылкой на источник среди военных Ирана сообщило, что полную свободу передвижения через Ормузский пролив получит любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории.