Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

CNBC: операция США против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти

Ведомости

Операция США и Израиля против Ирана привела к самому масштабному сбою в поставках нефти в истории. Он более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х гг. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование аналитической компании Rapidan Energy.

Аналитики подсчитали, что из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив уже девять дней происходит сбой, охватывающий около 20% всех мировых поставок. В результате цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель, указано в материале.

До этого момента крупнейшим сбоем считались нарушения во время Суэцкого кризиса 1956 г., когда пострадало около 10% мировых поставок нефти, напоминают авторы исследования. Основное отличие текущего кризиса, отмечают они, заключается в отсутствии достаточного свободного нефтяного ресурса для решения проблемы. Это связано с тем, что конфликт затронул всех потенциальных обладателей таких ресурсов одновременно.

Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива

Политика / Международные новости

Сейчас мировые нефтяные рынки вынуждены будут балансировать, снижая спрос за счет значительного повышения цен на нефть, полагают эксперты Rapidan Energy.

Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.

10 марта SabereenNews со ссылкой на источник среди военных Ирана сообщило, что полную свободу передвижения через Ормузский пролив получит любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её