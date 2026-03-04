Газета
Главная / Политика /

FT узнала о старте плана Хаменеи по распространению хаоса на Ближнем Востоке

Ведомости

Иран начал реализацию плана по распространению хаоса на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на источник в иранском правительстве. Он был разработан убитым в первый день эскалации верховным лидером Али Хаменеи.

План заключается в организации потрясений на мировых рынках и повышении ставок «в надежде оказать давление на США и Израиль, чтобы те прекратили их наступление».

Стратегию начали разрабатывать после 12-дневной войны Израиля против республики в июне 2025 г. План включал нападения на энергетические объекты и забастовки, которые могли бы вызвать сбои в воздушном сообщении в Ближневосточном регионе.

Qatar Energy объявила о форс-мажоре

Политика / Международные новости

«Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не можем придерживаться правил игры», – пояснил собеседник газеты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.

Иран в ответ начал атаковать страны Персидского залива. Тегеран заявляет, что атакует американские базы на их территориях. Вместе с тем в начале марта при иранских ударах были повреждены объекты по добыче нефти и газа в Катаре и Саудовской Аравии. На фоне атак катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила форс-мажор.

