МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения, но его жизни ничто не угрожает. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи. Он уточнил, что дата появления рахбара на публике пока неизвестна.
«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», – сказал Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Моджтаба Хаменеи был избран главой государства 8 марта. О его ранении 11 марта сообщила The New York Times со ссылкой на иранских чиновников. По данным источников газеты, Хаменеи пострадал в первый же день атаки со стороны Израиля и США. У него диагностировали ранения ног. CNN сообщал, что речь может идти о переломе ноги.
Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером после гибели своего отца аятоллы Али Хаменеи. Предыдущий глава государства погиб 28 февраля в результате израильских ударов по Тегерану. Тогда же погибли несколько членов его семьи: дочь, зять, внучка и невестка. Супруга аятоллы скончалась спустя несколько дней от ран.
Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп может поддержать ликвидацию нового лидера Ирана. Он также публично выражал недовольство избранием сына убитого Хаменеи.