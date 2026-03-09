Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

8 марта Reuters писал, что новым верховным лидером станет сын убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. По данным агентства, на это указали иранские власти. Трамп в тот же день заявлял, что Вашингтон должен иметь право голоса при выборе нового верховного лидера Ирана.