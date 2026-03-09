Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Его слова приводит Middle East Eye.
По словам американского лидера, прежде Тегеран «нацеливал сотни ракет на страны Ближнего Востока», но региональный баланс сил изменился после недавних военных действий Вашингтона.
Трамп заявил, что США нанесли Ирану серьезный удар, и возможности Тегерана существенно ослабли. Глава Белого дома также отметил, что кораблям не нужно опасаться проходить через Ормузский пролив, несмотря на растущую напряженность в регионе.
8 марта Reuters писал, что новым верховным лидером станет сын убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. По данным агентства, на это указали иранские власти. Трамп в тот же день заявлял, что Вашингтон должен иметь право голоса при выборе нового верховного лидера Ирана.