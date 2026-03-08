Иран объявит сына Хаменеи новым верховным лидером страны

Иран объявит сына Хаменеи новым верховным лидером страныПреемника выбрали на фоне продолжающихся ударов США и Израиля, а также угроз Трампа
Иранские власти указали, что новым верховным лидером станет сын убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление совета экспертов, уполномоченного избирать верховного лидера.
Член совета аятолла Хосейнали Эшкевари заявил в видеообращении: «Имя Хаменеи продолжится. Голосование проведено, и результат будет объявлен в ближайшее время». Другой аятолла Ахмад Аламолхода подтвердил, что преемника назовет секретарь совета Хосейни Бушехри.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Вашингтон должен иметь право голоса при выборе нового верховного лидера Ирана. «Если он не получит нашего одобрения, то не продержится долго», – сказал он ABC News.
Тем временем Израиль расширил удары по Ирану, отмечает агентство. В ночь на воскресенье были атакованы топливные хранилища в Тегеране, что привело к огромным пожарам, видимым за многие километры. Представитель МИД Ирана назвал это «опасной новой фазой» конфликта и военным преступлением. Израильские военные заявили, что уничтожили Аболкасема Бабаяна – недавно назначенного главу военного офиса верховного лидера.
Иран в ответ нанес удары в том числе по объектам в странах Персидского залива. Кувейт сообщил о гибели двух полицейских при атаке дрона на правительственное здание. В ОАЭ жертвами стали четверо рабочих-мигрантов, силы ПВО сбили 16 баллистических ракет и 113 дронов. Бахрейн впервые заявил об ударе по опреснительному заводу, водоснабжение не нарушено. В Саудовской Аравии при попадании в жилой район в Эль-Хардже погибли два человека, 12 ранены. Эр-Рияд предупредил Тегеран о возможном ответе, если атаки продолжатся.
По данным иранского посла при ООН, с начала американо-израильской кампании погибли 1332 мирных жителя Ирана, тысячи ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, США – о смерти шести военнослужащих. В Ливане за неделю израильских ударов погибли почти 400 человек.
Али Хаменеи был убит 28 февраля – в день, когда Израиль и США начали военные атаки на территорию республики. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, это убийство стало результатом многолетней работы израильской разведки. По данным издания, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране: изображения с них шифровались и передавались на серверы Израиля, что позволило собрать необходимые данные для ликвидации. Согласно другим сообщениям СМИ, в окружении Хаменеи были шпионы, которые передавали информацию Израилю.