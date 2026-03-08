Иран объявит сына Хаменеи новым верховным лидером страны

Иран в ответ нанес удары в том числе по объектам в странах Персидского залива. Кувейт сообщил о гибели двух полицейских при атаке дрона на правительственное здание. В ОАЭ жертвами стали четверо рабочих-мигрантов, силы ПВО сбили 16 баллистических ракет и 113 дронов. Бахрейн впервые заявил об ударе по опреснительному заводу, водоснабжение не нарушено. В Саудовской Аравии при попадании в жилой район в Эль-Хардже погибли два человека, 12 ранены. Эр-Рияд предупредил Тегеран о возможном ответе, если атаки продолжатся.