Политика

Трамп: новый верховный лидер Ирана долго не продержится

Ведомости

Новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона, пригрозил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

«Ему [новому верховному лидеру Ирана] придется получить от нас одобрение», – сказал Трамп.

Он добавил, что хочет убедиться, что «не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет, когда у нас нет такого президента, как я».

«Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия», – уточнил Трамп.

Прежний верховный лидер Ирана был убит при американо-израильских ударах по Тегерану 28 февраля. 8 марта совет экспертов Ирана согласовал кандидатуру верховного лидера, но его имени не раскрыли. 4 марта Iran International сообщил, что сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи – занял его должность по решению ассамблеи экспертов. Официального подтверждения о назначении нового верховного лидера не было.

