Совет экспертов Ирана согласовал кандидатуру верховного лидера

Совет экспертов Ирана согласовал кандидатуру верховного лидераРешение было единогласно принято большинством
В Иране Совет экспертов сформировал окончательное мнение по кандидату на пост верховного лидера, пишет Mehr. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери подчеркнул, что решение является единогласным и принято большинством.
«Сформировано окончательное и единогласное мнение, которое является мнением большинства», – сказал Мирбагери.
4 марта Iran International сообщил, что сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи – занял его должность по решению ассамблеи экспертов. Официального подтверждения о назначении нового верховного лидера не было.
Предыдущий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля – в день, когда Израиль и США начали военные атаки на территорию республики. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, это убийство стало результатом многолетней работы израильской разведки. По данным издания, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране: изображения с них шифровались и передавались на серверы Израиля, что позволило собрать необходимые данные для ликвидации.