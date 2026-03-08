МИД Ирана назвал удары по топливным хранилищам объявлением «химической войны»
Американо-израильские удары по иранским топливным хранилищам равносильны объявлению «химической войны» против мирных граждан. С такой позицией выступили в МИД Ирана.
«Эти атаки на хранилища топлива равносильны не чему иному, как преднамеренной химической войне против иранских граждан», – написал представитель МИДа Исламской Республики Эсмаил Багаи в X.
Он пояснил, что после ударов по топливным складам происходят выбросы опасных материалов и токсичных веществ, отравляющих мирное население. По его словам, последствия этой экологической и гуманитарной катастрофы не ограничатся границами Ирана.
8 марта иранский «Красный Полумесяц» сообщил, что атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана могут привести к кислотным дождям. Взрывы на нефтехранилищах привели к выбросу в атмосферу большого объема токсичных углеводородов, оксидов серы и азота.