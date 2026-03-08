Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

МИД Ирана назвал удары по топливным хранилищам объявлением «химической войны»

Ведомости

Американо-израильские удары по иранским топливным хранилищам равносильны объявлению «химической войны» против мирных граждан. С такой позицией выступили в МИД Ирана.

«Эти атаки на хранилища топлива равносильны не чему иному, как преднамеренной химической войне против иранских граждан», – написал представитель МИДа Исламской Республики Эсмаил Багаи в X.

Он пояснил, что после ударов по топливным складам происходят выбросы опасных материалов и токсичных веществ, отравляющих мирное население. По его словам, последствия этой экологической и гуманитарной катастрофы не ограничатся границами Ирана.

8 марта иранский «Красный Полумесяц» сообщил, что атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана могут привести к кислотным дождям. Взрывы на нефтехранилищах привели к выбросу в атмосферу большого объема токсичных углеводородов, оксидов серы и азота.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь