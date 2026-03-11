Газета
NYT: новый верховный лидер Ирана был ранен в первый день атаки Израиля и США

Ведомости

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атаки со стороны Израиля и США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

По словам источников издания, Хаменеи получил ранения ног. Точные обстоятельства и степень тяжести травм пока неизвестны. С момента назначения на пост верховного лидера три дня назад он не появлялся на публике.

Собеседники газеты утверждают, что Хаменеи находится в сознании и укрывается в безопасном месте. Его связь с внешним миром ограничена, поскольку любые сообщения могут раскрыть местоположение и поставить его под угрозу.

Как изменится Иран при новом лидере

Политика / Международные новости

Моджтаба Хаменеи – сын предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате израильских ударов в Тегеране. В ходе атаки также погибли его дочь, зять, внучка и одна из невесток. Супруга аятоллы умерла спустя несколько дней от полученных ранений.

10 марта The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщала, что президент США Дональд Трамп может поддержать ликвидацию нового верховного лидера Ирана, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона, включая прекращение ядерной программы страны.

