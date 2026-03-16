США ожидают естественного восстановления движения через Ормузский пролив
Администрация США считает, что восстановление движения в Ормузском проливе произойдет естественным путем. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. По его словам, процесс нормализации трафика в регионе уже запущен.
Бессент также рассказал, что на данный момент все большее количество судов начинает свободно проходить через пролив. Он подчеркнул, что Вашингтон позволил выйти из пролива иранским танкерам ради обеспечения стабильных поставок на мировые рынки. Также он упомянул, что в данный момент пролив покидают индийские суда.
По словам Бессента, Белый дом полностью устраивает подобное развитие событий.
Министр отметил, что точные сроки окончания войны с Ираном остаются неизвестны. При этом он предположил, что после завершения боевых действий цены на нефть упадут существенно ниже $80 за баррель.
14 марта президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что государства, затронутые попытками Тегерана заблокировать пролив, направят свои военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить свободу навигации.
The Guardian со ссылкой на главу минэнерго Великобритании Эда Милибэнда писала, что Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей и беспилотников для разминирования в Ормузский пролив. Цель отправки – возобновить судоходство по ключевой водной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам министра, британские власти уже ведут консультации с союзниками, включая США, по этому вопросу.