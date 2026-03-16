США ожидают естественного восстановления движения через Ормузский пролив

The Guardian со ссылкой на главу минэнерго Великобритании Эда Милибэнда писала, что Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей и беспилотников для разминирования в Ормузский пролив. Цель отправки – возобновить судоходство по ключевой водной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам министра, британские власти уже ведут консультации с союзниками, включая США, по этому вопросу.