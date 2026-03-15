Великобритания может направить корабли и дроны в Ормузский пролив

Как пишет издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и военное командование подвергаются критике за медленное развертывание сил в регионе. На прошлой неделе Трамп иронично заметил, что для отправки кораблей «уже немного поздновато». Эсминец HMS Dragon вышел на Кипр только 10 марта, а минных тральщиков у Королевского флота в зоне конфликта сейчас нет. Милибэнд заверил, что правительство поддержит британцев в условиях кризиса, не исключив корректировку топливных налогов.