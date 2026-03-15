Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Великобритания может направить корабли и дроны в Ормузский пролив

Ведомости

Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей и беспилотников для разминирования в Ормузский пролив, пишет The Guardian со ссылкой на главу минэнерго Великобритании Эда Милибэнда. Цель отправки – возобновить судоходство по ключевой водной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам министра, британские власти уже ведут консультации с союзниками, включая США, по этому вопросу.

Выступление Милибэнда последовало за публичным призывом президента США Дональда Трампа к Великобритании, Китаю, Франции, Японии и Южной Корее направить военно-морские силы в регион.

Фактическое закрытие пролива на фоне конфликта с Ираном уже привело к скачку цен на нефть. В Лондоне изучают различные варианты содействия, включая применение дронов-тральщиков, имитирующих проходящие суда для безопасного подрыва мин.

Как пишет издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и военное командование подвергаются критике за медленное развертывание сил в регионе. На прошлой неделе Трамп иронично заметил, что для отправки кораблей «уже немного поздновато». Эсминец HMS Dragon вышел на Кипр только 10 марта, а минных тральщиков у Королевского флота в зоне конфликта сейчас нет. Милибэнд заверил, что правительство поддержит британцев в условиях кризиса, не исключив корректировку топливных налогов.

14 марта Трамп выступил с инициативой о создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что государства, затронутые попытками Тегерана заблокировать пролив, направят свои военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить свободу навигации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте