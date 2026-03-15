Великобритания может направить корабли и дроны в Ормузский пролив
Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей и беспилотников для разминирования в Ормузский пролив, пишет The Guardian со ссылкой на главу минэнерго Великобритании Эда Милибэнда. Цель отправки – возобновить судоходство по ключевой водной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам министра, британские власти уже ведут консультации с союзниками, включая США, по этому вопросу.
Выступление Милибэнда последовало за публичным призывом президента США Дональда Трампа к Великобритании, Китаю, Франции, Японии и Южной Корее направить военно-морские силы в регион.
Фактическое закрытие пролива на фоне конфликта с Ираном уже привело к скачку цен на нефть. В Лондоне изучают различные варианты содействия, включая применение дронов-тральщиков, имитирующих проходящие суда для безопасного подрыва мин.
Как пишет издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и военное командование подвергаются критике за медленное развертывание сил в регионе. На прошлой неделе Трамп иронично заметил, что для отправки кораблей «уже немного поздновато». Эсминец HMS Dragon вышел на Кипр только 10 марта, а минных тральщиков у Королевского флота в зоне конфликта сейчас нет. Милибэнд заверил, что правительство поддержит британцев в условиях кризиса, не исключив корректировку топливных налогов.
14 марта Трамп выступил с инициативой о создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что государства, затронутые попытками Тегерана заблокировать пролив, направят свои военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить свободу навигации.