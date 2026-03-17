МИД Ирана назвал ситуацию в Ормузском проливе следствием агрессии США и Израиля
Ситуацию в Ормузском проливе нельзя расценивать без учета общей ситуации в регионе. Нарушение судоходства в проливе является результатом войны, развязанной США и Израилем, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает Tasnim.
Аракчи призвал международное сообщество обратить внимание на «главный источник нестабильности в регионе и Ормузском проливе», а конкретно – на военные действия США и Израиля.
«Каждая страна или международная организация, обеспокоенная миром и безопасностью, должна ответственно и без уступок осудить преступления этих двух режимов и потребовать прекращения их военной агрессии против иранского народа», – заявил он.
16 марта президент США Дональд Трамп пригрозил, что НАТО может ждать «очень плохое» будущее, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива. До этого глава Белого дома призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в проливе. Он заявлял, что государства, пострадавшие от действий Ирана, направят свои корабли вместе с США для поддержания открытости пролива.
17 марта Axios сообщал, что союзники США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива.