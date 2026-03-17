МИД Ирана назвал ситуацию в Ормузском проливе следствием агрессии США и Израиля

16 марта президент США Дональд Трамп пригрозил, что НАТО может ждать «очень плохое» будущее, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива. До этого глава Белого дома призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в проливе. Он заявлял, что государства, пострадавшие от действий Ирана, направят свои корабли вместе с США для поддержания открытости пролива.