Bloomberg: Ирак ведет переговоры о проходе через Ормузский пролив
Ирак ведет переговоры с иранской стороной о предоставлении разрешения некоторым нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра нефти страны Хайяна Абдула Гани.
По данным агентства, Багдад также работает над возобновлением экспорта нефти по трубопроводу Киркук-Сейхан в Турцию с целью компенсировать сбои в поставках.
Bloomberg напоминает, что Ирак был одной из первых стран, которые сократили производство нефти после начала войны на Ближнем Востоке. За это время, по данным агентства, объемы производства снизились примерно с 4,4 млн баррелей в день до 1,2 млн баррелей.
13 марта президент США Дональд Трамп призвал танкеры проявить смелость и пройти через Ормузский пролив. По его утверждению, США «потопили все корабли» Ирана. Примечательно, что накануне Иран нанес масштабные удары по нефтетанкерам как в проливе, так и в Персидском заливе. В тот же день министр обороны США Пит Хегсет заявил, что транзит судов через Ормузский пролив открыт, единственным препятствием выступают иранские обстрелы.
CNN писал, что США не предпринимали попыток остановить иранские танкеры, хотя значительная часть военно-морских сил страны была уничтожена. Вашингтон также в основном избегает ударов по нефтяной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и хранилища.