Иран продолжает транспортировать нефть через Ормузский пролив

Иран продолжает транспортировать нефть через Ормузский пролив почти в прежних объемах, несмотря на сокращение судоходства в регионе из-за войны с США и Израилем. Об этом сообщает CNN.

По оценкам аналитиков компании Kpler, с начала конфликта 28 февраля Иран экспортировал около 12 млн баррелей нефти. Компания TankerTrackers приводит более высокую оценку – 13,7 млн баррелей по состоянию на середину прошлой недели.

Эти показатели означают, что страна продолжает поставлять примерно 1 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения, средний уровень иранского экспорта в прошлом году составлял около 1,69 млн баррелей в день, следует из данных Kpler.

Союзники США отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив

Политика / Международные новости

При этом, как отмечает CNN, США не предпринимали попыток остановить иранские танкеры, хотя значительная часть военно-морских сил страны была уничтожена. Вашингтон также в основном избегает ударов по нефтяной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и хранилища.

Почти вся иранская нефть экспортируется через глубоководные терминалы на острове Харк, расположенном примерно в 30 км от побережья Ирана. 13 марта США нанесли удары по военным объектам на острове, однако нефтяная инфраструктура не была затронута, пишет издание.

13 марта министр обороны США Пит Хенсет заявил, что транзит судов через Ормузский пролив открыт, единственным препятствием выступают иранские обстрелы.

