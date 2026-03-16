Союзники США отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив
Франция отклонила призыв президента США Дональда Трампа направить военную помощь для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник во французском правительстве.
Как отмечает газета, Германия, Греция и Великобритания также пока воздерживаются от обязательств направить военные корабли в Ормузский пролив.
По данным издания, французские власти готовы рассмотреть отправку кораблей в регион только после прекращения боевых действий между США, Израилем и Ираном. Франция также обсуждает с европейскими странами и государствами Персидского залива возможность создания совместной патрульной миссии после завершения конфликта.
14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что многие государства, которые «пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив», будут направлять свои военные корабли совместно с США, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным».
16 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация США считает, что восстановление движения в Ормузском проливе произойдет естественным путем. По его словам, процесс нормализации трафика в регионе уже запущен.
Бессент также рассказал, что на данный момент все большее количество судов начинает свободно проходить через пролив. Он подчеркнул, что Вашингтон позволил выйти из пролива иранским танкерам ради обеспечения стабильных поставок на мировые рынки. Также он упомянул, что в данный момент пролив покидают индийские суда.