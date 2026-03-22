Трамп и Иран обменялись угрозами нанесения ударов по энергетическим объектам

Цены на нефть резко выросли в пятницу, достигнув почти четырехлетнего максимума. Причиной стали объявленный Ираком форс-мажор на месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, а также удары по газовому месторождению в Иране и ответные атаки на Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, фактически закрыт, что привело к худшему нефтяному кризису с 1970-х гг, отмечает агентство.