Трамп и Иран обменялись угрозами нанесения ударов по энергетическим объектам

Трамп и Иран обменялись угрозами нанесения ударов по энергетическим объектамЭскалация может привести к ускорению роста цен на энергоресурсы
Президент США Дональд Трамп и руководство Ирана выступили с взаимными угрозами нанести удары по энергетической инфраструктуре. Это потенциальное расширение боевых действий может усугубить региональный кризис и усилить напряжение на мировых рынках, передает Reuters.
В субботу вечером Трамп опубликовал в соцсетях ультиматум: если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив для свободного судоходства, США «уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной».
Иранский парламент ответил, что в случае удара по его энергетической инфраструктуре последуют атаки на американские объекты в регионе. «Критическая инфраструктура и энергетические объекты на Ближнем Востоке могут быть необратимо уничтожены», – написал в X спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Корме того, Иран впервые применил баллистические ракеты дальностью 4000 км, атаковав военную базу США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, что говорит об угрозе расширения географии конфликта.
Мировой рынок под давлением
Цены на нефть резко выросли в пятницу, достигнув почти четырехлетнего максимума. Причиной стали объявленный Ираком форс-мажор на месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, а также удары по газовому месторождению в Иране и ответные атаки на Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, фактически закрыт, что привело к худшему нефтяному кризису с 1970-х гг, отмечает агентство.
«Угроза президента Трампа создала 48-часовую бомбу замедленного действия из-за повышенной неопределенности на рынках», – заявил аналитик IG Тони Сикамор, прогнозирующий падение фондовых индексов в понедельник.
При этом большинство американцев выступают против решения Трампа начать военную операцию против Ирана. Согласно опросу Reuters/Ipsos, 59% американцев не одобряют военные удалы. Таким образом конфликт на Ближнем Востоке становится серьезным политическим бременем для Трампа в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, заключает Reuters.