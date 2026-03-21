Иран обстрелял американо-британскую базу в Индийском океане
Иран запустил баллистические ракеты средней дальности по американо-британской военной базе Диего-Гарсия, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По словам источника, Тегеран выпустил две ракеты по объекту, расположенному в Индийском океане примерно в 3810 км от побережья Ирана, однако ни одна из них не поразила базу.
Диего-Гарсия является ключевым аэродромом для американского флота тяжелых бомбардировщиков и долгое время служит важным перевалочным пунктом для операций США на удаленных театрах военных действий. Представители Белого дома, Пентагона, минобороны Великобритании, а также командования пока не комментировали инцидент.
Остров Диего-Гарсия входит в состав архипелага Чагос, расположенного более чем в 1600 км к северо-востоку от Маврикия. Великобритания установила контроль над этими островами вместе с Маврикием в 1814 г. после поражения Наполеона. Маврикий обрел независимость в 1968 г., но архипелаг Чагос остался под управлением Лондона. В 1971 г. США и Великобритания создали на Диего-Гарсия крупную военную базу, стремясь не допустить советского влияния в регионе.
Эта база использовалась при вторжениях в Ирак, служила важной точкой для бомбардировщиков, выполнявших миссии в Азии, а также была связана с программами экстрадиции. Президент США Дональд Трамп в январе назвал «глупостью» план Великобритании передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос. Согласно условиям договора, Лондон передаст права на все острова, сохранив за собой на 99 лет право аренды военной базы на Диего-Гарсия с ежегодным платежом в $136 млн.