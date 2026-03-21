Иран обстрелял американо-британскую базу в Индийском океане

Остров Диего-Гарсия входит в состав архипелага Чагос, расположенного более чем в 1600 км к северо-востоку от Маврикия. Великобритания установила контроль над этими островами вместе с Маврикием в 1814 г. после поражения Наполеона. Маврикий обрел независимость в 1968 г., но архипелаг Чагос остался под управлением Лондона. В 1971 г. США и Великобритания создали на Диего-Гарсия крупную военную базу, стремясь не допустить советского влияния в регионе.