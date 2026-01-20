Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал глупостью передачу Маврикию острова Диего-Гарсия

Ведомости

Передача Великобританией архипелага Чагос, где находится военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является актом огромной глупости.  Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social. 

«Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это международные державы, которые признают только силу, именно поэтому США под моим руководством теперь, всего за один год, пользуются уважением как никогда ранее», – добавил он.

Кроме того, по мнению Трампа, такое решение Лондона является одной из причин, связанной с национальной безопасностью, почему США должны приобрести Гренландию.

Британия заключила соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Политика / Международные новости

Великобритания подписала соглашение с Маврикием о передаче территории 22 мая. Премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер отмечал, что, согласно условиям соглашения, страна сохранит возможность аренды базы Диего-Гарсия, которая используется совместно с США. 

Согласно договоренности, Великобритания будет ежегодно выплачивать Маврикию 101 млн фунтов, а общая сумма аренды за весь срок действия соглашения составит 3,4 млрд фунтов. Договор будет действовать 99 лет. Стармер заявил, что эта сумма все равно ниже затрат на содержание авианосца, а также подчеркнул, что США продолжают покрывать основные расходы по эксплуатации базы.

