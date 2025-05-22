Британия заключила соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Согласно договоренности, Великобритания будет ежегодно выплачивать Маврикию 101 млн фунтов, а общая сумма аренды за весь срок действия соглашения составит 3,4 млрд фунтов. Договор будет действовать 99 лет. Стармер заявил, что эта сумма все равно ниже затрат на содержание авианосца, а также подчеркнул, что США продолжают покрывать основные расходы по эксплуатации базы.