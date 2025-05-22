Британия заключила соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос
Великобритания подписала соглашение с Маврикием о передаче под его юрисдикцию архипелага Чагос, включая военную базу Диего-Гарсия, сообщает премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. Его слова передает The Sky News. Согласно условиям соглашения, Великобритания сохранит возможность аренды этой базы, которая используется совместно с США.
Глава правительства подчеркнул, что все детали, включая причины принятия решения, остаются засекреченными. Тем не менее, он отметил, что без сделки Лондон мог столкнуться с иском от Маврикия в международных судах и вероятным проигрышем дела с серьезными финансовыми последствиями.
Согласно договоренности, Великобритания будет ежегодно выплачивать Маврикию 101 млн фунтов, а общая сумма аренды за весь срок действия соглашения составит 3,4 млрд фунтов. Договор будет действовать 99 лет. Стармер заявил, что эта сумма все равно ниже затрат на содержание авианосца, а также подчеркнул, что США продолжают покрывать основные расходы по эксплуатации базы.
Дополнительные условия соглашения включают создание 24-мильной морской буферной зоны вокруг Диего-Гарсия, запрет на размещение иностранных вооруженных сил на внешних островах архипелага и сохранение за Великобританией доступа к электромагнитному спектру в интересах систем GPS. Также предусмотрен механизм совместного принятия решений, исключающий любые изменения без согласия Лондона.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Великобритании по вопросу об островах Чагос.