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Британия заключила соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Ведомости

Великобритания подписала соглашение с Маврикием о передаче под его юрисдикцию архипелага Чагос, включая военную базу Диего-Гарсия, сообщает премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. Его слова передает The Sky News. Согласно условиям соглашения, Великобритания сохранит возможность аренды этой базы, которая используется совместно с США.

Глава правительства подчеркнул, что все детали, включая причины принятия решения, остаются засекреченными. Тем не менее, он отметил, что без сделки Лондон мог столкнуться с иском от Маврикия в международных судах и вероятным проигрышем дела с серьезными финансовыми последствиями.

Согласно договоренности, Великобритания будет ежегодно выплачивать Маврикию 101 млн фунтов, а общая сумма аренды за весь срок действия соглашения составит 3,4 млрд фунтов. Договор будет действовать 99 лет. Стармер заявил, что эта сумма все равно ниже затрат на содержание авианосца, а также подчеркнул, что США продолжают покрывать основные расходы по эксплуатации базы.

Дополнительные условия соглашения включают создание 24-мильной морской буферной зоны вокруг Диего-Гарсия, запрет на размещение иностранных вооруженных сил на внешних островах архипелага и сохранение за Великобританией доступа к электромагнитному спектру в интересах систем GPS. Также предусмотрен механизм совместного принятия решений, исключающий любые изменения без согласия Лондона.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Великобритании по вопросу об островах Чагос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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