Трамп поддержит Великобританию в вопросе об островах Чагос

﻿﻿﻿﻿﻿«Я думаю, мы будем склонны согласиться с вашей страной», — сказал Трамп. Его слова передает Reuters. Он отметил, что скоро будут проведены переговоры по этому поводу, и у него «ощущение, что все получится очень хорошо».