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Трамп поддержит Великобританию в вопросе об островах Чагос

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке Великобритании по вопросу об островах Чагос в Индийском океане. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в Вашингтоне.

3 октября 2024 г. стало известно, что Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий после 13 раундов переговоров. Соглашение, заключенное между двумя странами, предоставит право на возвращение домой жителям Чагоса, которых Великобритания выселила в 1960-1970-х гг. с территории острова.

Однако остров Диего-Гарсия, на котором находится совместная военная база Великобритании и США, останется под контролем британцев. Создание этой базы – причина, по которой Великобритания отделила Чагосские острова от Маврикия в 1968 г. и переселила до 2000 человек.

﻿﻿﻿﻿﻿«Я думаю, мы будем склонны согласиться с вашей страной», — сказал Трамп. Его слова передает Reuters. Он отметил, что скоро будут проведены переговоры по этому поводу, и у него «ощущение, что все получится очень хорошо».

Как отмечает Reuters, в последние недели сделка оказалась под угрозой срыва из-за того, что новый премьер-министр Маврикия Навинчандра Рамгулам поставил под сомнение детали соглашения. Какие именно, издание не уточняет.

Великобритания заявила, что даст администрации Трампа возможность пересмотреть сделку перед ее окончательным заключением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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