Трамп поддержит Великобританию в вопросе об островах Чагос
Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке Великобритании по вопросу об островах Чагос в Индийском океане. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в Вашингтоне.
3 октября 2024 г. стало известно, что Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий после 13 раундов переговоров. Соглашение, заключенное между двумя странами, предоставит право на возвращение домой жителям Чагоса, которых Великобритания выселила в 1960-1970-х гг. с территории острова.
Однако остров Диего-Гарсия, на котором находится совместная военная база Великобритании и США, останется под контролем британцев. Создание этой базы – причина, по которой Великобритания отделила Чагосские острова от Маврикия в 1968 г. и переселила до 2000 человек.
«Я думаю, мы будем склонны согласиться с вашей страной», — сказал Трамп. Его слова передает Reuters. Он отметил, что скоро будут проведены переговоры по этому поводу, и у него «ощущение, что все получится очень хорошо».
Как отмечает Reuters, в последние недели сделка оказалась под угрозой срыва из-за того, что новый премьер-министр Маврикия Навинчандра Рамгулам поставил под сомнение детали соглашения. Какие именно, издание не уточняет.
Великобритания заявила, что даст администрации Трампа возможность пересмотреть сделку перед ее окончательным заключением.