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Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий

Ведомости

Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий после 13 раундов переговоров, сообщает The Guardian. Тем самым завершается спор о последней африканский колонии Великобритании.

Соглашение, заключенное между двумя странами, предоставит право на возвращение домой жителям Чагоса, которых Великобритания выселила в 1960-1970-х гг. с территории острова.

Однако остров Диего-Гарсия, на котором находится совместная военная база Великобритании и США, останется под контролем британцев. Создание этой базы – причина, по которой Великобритания отделила Чагосские острова от Маврикия в 1968 г. и переселила до 2000 человек.

В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия говорится, что соглашение «устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство Великобритании обеспечило будущее военной базы, в то время как президент США Джо Байден приветствовал соглашение как демонстрацию решений давних исторических вызовов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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