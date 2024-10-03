Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий

Соглашение, заключенное между двумя странами, предоставит право на возвращение домой жителям Чагоса, которых Великобритания выселила в 1960-1970-х гг. с территории острова.



Однако остров Диего-Гарсия, на котором находится совместная военная база Великобритании и США, останется под контролем британцев. Создание этой базы – причина, по которой Великобритания отделила Чагосские острова от Маврикия в 1968 г. и переселила до 2000 человек.