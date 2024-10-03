Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий
Великобритания вернет острова Чагос республике Маврикий после 13 раундов переговоров, сообщает The Guardian. Тем самым завершается спор о последней африканский колонии Великобритании.
Соглашение, заключенное между двумя странами, предоставит право на возвращение домой жителям Чагоса, которых Великобритания выселила в 1960-1970-х гг. с территории острова.
Однако остров Диего-Гарсия, на котором находится совместная военная база Великобритании и США, останется под контролем британцев. Создание этой базы – причина, по которой Великобритания отделила Чагосские острова от Маврикия в 1968 г. и переселила до 2000 человек.
В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия говорится, что соглашение «устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса».
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство Великобритании обеспечило будущее военной базы, в то время как президент США Джо Байден приветствовал соглашение как демонстрацию решений давних исторических вызовов.