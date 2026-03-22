Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив при ударах США по энергетике
Ормузский пролив будет полностью закрыт и останется недоступным для судоходства в случае удара США по иранской энергетике, пишет агентство Fars.
Представитель центрального штаба иранской армии заявил, что пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока разрушенные электростанции Ирана не будут восстановлены. В случае атаки на иранские энергетические объекты под удар также попадет вся энергетическая инфраструктура Израиля, включая электростанции и объекты информационно-коммуникационных технологий. Также будут уничтожены все компании в регионе, имеющие американских акционеров, а электростанции стран, где размещены американские базы, будут объявлены законными военными целями.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет «полностью открыт» в течение 48 часов.
Постоянный представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави заявил Reuters, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами Исламской Республики».
По информации японского агентства Kyodo News, через Ормузский пролив уже проследовали суда из Индии, Пакистана и Турции. Кроме того, Иран разрешил безопасный транзит через стратегический водный путь Китаю, Малайзии и Ираку. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также заявил о готовности Тегерана обеспечить безопасный проход японских судов.