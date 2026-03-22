Иран пропустит через Ормузский пролив любые суда, за исключением «вражеских»
Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами Исламской Республики». Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави. Его слова передает Reuters. Заявление прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водная артерия не будет «полностью открыта» в течение 48 часов.
Мусави подчеркнул, что Тегеран готов к сотрудничеству с Международной морской организацией для повышения безопасности судоходства и защиты моряков в Персидском заливе. По его словам, суда, не имеющие отношения к «врагам Ирана», могут проходить через пролив при условии координации всех мер безопасности с иранской стороной.
«Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие имеют большее значение», – заявил Мусави, добавив, что израильские и американские атаки на Иран являются «корнем текущей ситуации в Ормузском проливе».
Из-за угрозы иранских атак в условиях американо-израильской военной операции против Ирана большинство судов в настоящее время не рискуют проходить через узкий пролив. На этот маршрут приходится около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, и его блокировка создает серьезные риски глобального энергетического кризиса.
Как сообщало японское агентство Kyodo News, суда из Индии, Пакистана и Турции уже прошли через Ормузский пролив. Иран также разрешил безопасный проход через стратегический водный путь Китаю, Малайзии и Ираку. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов обеспечить безопасный проход японских судов через Ормузский пролив.