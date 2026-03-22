Иран пропустит через Ормузский пролив любые суда, за исключением «вражеских»

Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами Исламской Республики». Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави. Его слова передает Reuters. Заявление прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водная артерия не будет «полностью открыта» в течение 48 часов.